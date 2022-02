A cura della Redazione

L’amica geniale, fiction di successo targata Rai, trasposizione degli omonimi libri di Elena Ferrante, narra la storia di due amiche, Elena e Lila, che, nei rispettivi percorsi di crescita ed evoluzione personale, tratteggiano i principali eventi socioculturali che hanno segnato il nostro Paese a partire dal dopoguerra.

Due personaggi che, sin dall’infanzia, stringono uno speciale rapporto d’amicizia di amore e odio.

La serie tv Rai è arrivata alla terza stagione, nella quale ritroviamo le due protagoniste ormai adulte.

Tutti gli attori del cast, ma in particolare le interpreti dei due personaggi principali, sono entrati nel cuore degli italiani.

In attesa del finale di stagione, che andrà in onda su Rai1 domenica 27 febbraio, Gaia Girace (che interpreta Lila) e Margherita Mazzucco (che interpreta Elena), hanno rilasciato, ai microfoni di Ora Magazine un’intervista in cui spiegano il loro rapporto fuori dal set.

Quanto è emerso ha deluso tantissimo i fan della serie che, affezionatissimi a Lila e Lunù e al loro intenso rapporto di amicizia, speravano che anche tra le due attrici protagoniste potesse nascere una simile complicità e stima.

In realtà è la stessa Margherita Mazzucco a rivelarlo. Tra le due ragazze napoletane, fuori dal set, non vi è infatti alcuna frequentazione, né rapporto di amicizia.

A ribadire quanto espresso dalla collega, è poi Gaia Girace, che spiega che, nonostante lavorino benissimo insieme, al di là delle riprese, le due ragazze non hanno mai avuto modo di vedersi.

