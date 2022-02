A cura di Benedetta Esposito

Secondo alcuni rumors, che stanno preoccupando molto i fan, Roberto Valbuzzi potrebbe lasciare Cortesie per gli Ospiti.

Roberto Valbuzzi è oggi un cuoco italiano di successo, e si può dire che la sua fama sia iniziata nel 2018, anno in cui, insieme a Csaba dalla Zorza, esperta di buone maniere, e Diego Thomas, architetto di interni, ha assunto il ruolo di giudice su Real Time in Cortesie per gli Ospiti.

Il programma ha trovato subito approvazione da parte del pubblico, riscuotendo un gran successo e un gran numero di ascolti, tali da farlo rinnovare dal 2018 ad oggi.

Su Real Time, Cortesie per gli Ospiti viene ancora trasmesso, l’unica differenza dal 2018 è l’assenza di uno dei giudici originari, Diego Thomas, sostituito da Luca Calvani.

La notizia dell’addio di Diego al programma, è stata, a suo tempo, davvero dura per i fan, che tutt’ora rimpiangono la sua assenza, e le voci che stanno circolando, non migliorano la situazione.

Roberto Valbuzzi sembra voler seguire le orme del collega e lasciare anche lui il programma.

Impegnato già in un secondo programma, Uno Chef in Trattoria, da lunedì prossimo sarà occupato nelle riprese di un terzo. Si tratta di Cortesie per gli Ospiti al Ristorante, lo spin-off di Cortesie Per gli Ospiti, nel quale Roberto sarà giudice insieme a Ursula Seelenbacher, una delle PR più autorevoli In Italia.

Come si evince dal titolo, le puntate si svolgeranno non più nelle abitazioni private dei concorrenti, bensì nei loro ristoranti preferiti. Non sarà più necessario tirar fuori le proprie abilità culinarie o ripescare servizi di piatti ed argenteria del matrimonio, ma solo convincere i giudici che il ristorante scelto sia il migliore della città.

Fan, nessuna preoccupazione, Roberto non va da nessuna parte. Sarà giudice di entrambi i programmi e sarà lieto di accettare il vostro invito, che sia a casa o al ristorante.

