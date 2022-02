A cura della Redazione

Rai: cancellata la serie Doc - Nelle tue mani di Luca Argentero? Ecco cosa è successo.

Le fan aspettavano il tanto atteso appuntamento per giovedì 24 febbraio. Purtroppo però i fan si sono trovati di fronte ad una programmazione Rai del tutto diversa.

In base ai palinsesti già stabiliti, la fiction Doc – Nelle tue mani, iniziata il 13 gennaio sarebbe dovuta terminare il 10 marzo. La rete nazionale, però, ha dedicato la serata del 24 febbraio ad uno Speciale Tg1, in cui si è voluto aggiornare i telespettatori circa l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. E così ci si è trovati di fronte ad un palinsesto del tutto cambiato.

La domanda che i fan si pongono è una in particolare. Quando saranno trasmessi i due episodi di giovedì 24 febbraio? Per il momento ancora non si è deciso quando trasmettere le due puntate in questione.

L’ipotesi è quella che la messa in onda slitta per la prossima settimana facendo così allungare ulteriormente la fine della seconda stagione.

Doc - Nelle tue mani in questa nuova stagione ha avuto diversi stop nella programmazione. Anche nel corso della settimana di Sanremo, la programmazione di Rai ha subito alcune modifiche. Infatti, l’appuntamento della fiction prevista per il 3 febbraio, ha visto uno spostamento alla settimana successiva, ossia al 10 febbraio.

Vedremo cosa deciderà la Rai in merito al continuo della serie tv di Luca Argentero che, nonostante stia subendo molti slittamenti, è sempre seguitissima e apprezzata dal pubblico.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: ex concorrente di Ballando con le Stelle alla Pupa e il Secchione. La reazione di Milly Carlucci

Mediaset: fuori due concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Fan in delirio. Ecco di chi si tratta

Rai: cancellata la serie Doc - Nelle tue mani di Luca Argentero? Ecco cosa è successo

Rai: scoppia la passione a Ballando con le stelle. Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme. La foto

Rai: matrimonio in vista per Alberto Matano de La vita in diretta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI