Il Volo: triste annuncio del gruppo italiano. Il post di Ignazio, Piero e Gianluca sconvolge le fan. Ecco cosa è successo.

Il Volo ha recentemente dato un triste annuncio sui suoi profili social. Ecco cosa ha rivelato il trio ai loro fans.

Il Volo composto dai giovanissimi Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha avuto successo grazie alla sua partecipazione al talent show ‘Ti lascio una canzone‘, condotto all’epoca da Antonella Clerici. Da allora, il percorso del gruppo è sempre stato in ascesa e il trio ha letteralmente conquistato il mondo. Numerose sono state le collaborazioni musicali dei tre artisti, ma notevole è stato il loro successi a livello internazionale.

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Il Volo ha postato uno scatto risalente ad un loro passato concerto.

“A causa dell’attuale situazione dovuta alla pandemia in corso, siamo dispiaciuti nell’annunciare che non saremo in grado di presentare il tour Il Volo Sings Morricone & More questa primavera, come era invece previsto”.

Poi il post de gruppo prosegue: “Inizierà a settembre 2022, molte date sono state riprogrammate ma, sfortunatamente, alcune sono state cancellate a causa della indisponibilità delle location“.

I fans, ovviamente, sono rimasti molto delusi e amareggiati per l’accaduto. Desidererebbero, infatti, vedere i loro cantanti preferiti da vivo, ma come accade ormai da un paio di anni, la pandemia non ha permesso loro di esibirsi live in concerti a cui avrebbero partecipato sicuramente migliaia e migliaia di fan.

