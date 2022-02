A cura della Redazione

Rai: brutte notizie per l’amata ballerina di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ecco cosa è successo.

La ballerina Alessandra Tripoli di Ballando con le Stelle, lo show condotto da anni da Milly Carlucci, non sta passando un momento sereno.

Non tutti sanno che la vita della famiglia di Alessandra Tripoli si divide tra Cina e Italia.

Qualche giorno fa un annuncio della ballerina ha preoccupato i fan. Alessandra ha fatto sapere che in Cina sono riesplosi i contagi. Cosa che ha profondamente preoccupato la Tripoli che ha così deciso di tornare in Italia. Anche per il bene di suo figlio Liam.

La notizia ha generato profonda apprensione nei follower dell’amata ballerina. Dopo qualche giorno, la Tripoli ha voluto fornire aggiornamenti sulla sua situazione ringraziando per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti.

Alessandra promette di ritornare ad Honk Kong quando la situazione sarà di nuovo sotto controllo.

Alla fine, come sottolinea nel messaggio, la priorità è di vivere serenamente senza essere in continua ansia. La ballerina aggiunge che dopo il trasloco hanno affittato uno storage per i mobili. Il messaggio si chiude con la voglia di tornare ad abbracciare la sua famiglia. Insomma, un messaggio che tranquillizza i fan della Tripoli.

Carica di energia la ballerina sarà presente nella prossima edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

