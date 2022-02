A cura di Franci Russo

Mediaset: Maria De Filippi nei guai. Mister Hyde querela Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

Ormai Uomini e Donne, nata come trasmissione di incontri d’amore, è diventata luogo di scontri tra i diversi partecipanti. Il trono over, infatti, sta diventando sempre più un palco dove la sceneggiata è di casa.

Questa volta però Mediaset e Maria De Filippi finiscono in tribunale.

In una delle puntate del trono over, Biagio Di Maro ha chiesto di ballare con le note di una specifica canzone di sottofondo. Armando Incarnato è andato subito all'attacco dicendo che Biagio aveva scelto quella canzone per sponsorizzarla dietro compenso in denaro, adducendo come motivo di questa rivelazione che la proposta era stata fatta anche a lui in precedenza.

Biagio ha negato tutto, ma il problema ora sono gli autori della canzone, il duo Mister Hyde, che hanno deciso di sporgere querela al programma di Mediaset.

Armando Incarnato è uno dei cavalieri dal carattere più aggressivo e controverso dell'intero parterre, ed è quasi sempre lui a creare scompiglio.

Tra le presenze immancabili del trono over, oltre ai due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, ritroviamo alcuni personaggi che orami sono la storia del trono over, ovvero la dama torinese Gemma Galgani, acerrima nemica di Tina, e Ida Platano che ha trovato l'amore ma poi ne è stata profondamente delusa.