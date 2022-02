A cura di Ludovica Ragonesi

Mediaset, il grande ritorno di Emigratis con Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo, duo comico pugliese, presto di nuovo in televisione.

Fan entusiasti, soprattutto perché torneranno con il programma che li ha fatti diventare famosi.

Dopo aver debuttato la scorsa primavera per la prima volta su Canale5, con lo show in prima serata Felicissima Sera, vedremo presto i due comici riproporre il loro cavallo di battaglia: Emigratis.

Ad annunciare le riprese del programma sono stati proprio i due showman, durante la trasmissione radiofonica di R101 condotta da Maurizio Costanzo.

Giunta alla quarta edizione, Emigratis 2022, grazie all’enorme successo di Pio e Amedeo, sempre più richiesti in televisione, passerà da Italia1 a Canale 5.

Un miglioramento certamente di non poco conto. Ai due comici verrà infatti richiesta l’enorme responsabilità di realizzare ascolti all’altezza della rete ammiraglia di Mediaset.

Annunciando la nuova edizione, Pio e Amedeo hanno rivelato che le registrazioni sono già partite:

“Abbiamo già cominciato a registrare qualcosa, siamo tornati da Londra la settimana scorsa e un’altra tappa sarà Dubai”.

Brevissima l’attesa per gli spettatori affezionati: Emigratis potrebbe infatti andare in onda già la prossima primavera, nel palinsesto del giovedì sera.

È molto probabile infatti che gli esilaranti sketch di Pio e Amedeo vengano programmati dopo la messa in onda della nuova edizione dell'Isola dei famosi che partirà lunedì 21 marzo.

Un sogno che si avvera per i due pugliesi, dal momento che la pandemia sembrava aver definitivamente stoppato il viaggio della simpaticissima coppia in giro per il mondo, a scrocco di personaggi famosi.

Invece, a sorpresa, arriva l’annuncio delle riprese già in corso:

“Incontreremo grandi nomi del jet set e poi ci sarà una svolta finale che non possiamo spoilerare, ma sarà una bella svolta. Probabilmente chiuderemo definitivamente questa parentesi di Emigratis. L’idea per farci tornare è stata quella di far ripartire il mondo: speriamo davvero sia di buon auspicio per l’Italia”.

