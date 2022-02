A cura di Ludovica Ragonesi

Stasera tutto è possibile, grave incidente per Francesco Paolantoni: "Vi spiego cosa mi è successo".

Fan in apprensione per l’attore Francesco Paolantoni.

Il comico napoletano ha postato sulla sua pagina Instagram diversi video per spiegare ai suoi follower quanto accaduto.

L’attore ha subito una frattura scomposta del piede, che ha interessato tibia, perone e malleolo. Per tale ragione, è stato ricoverato presso l’ospedale CTO di Napoli .

È lo stesso Francesco Paolantoni a spiegare via social il danno subito, senza però chiarire la dinamica dell’incidente. Come suo solito, l’attore è riuscito a stemperare la drammaticità dell’evento, con messaggi ironici e divertenti rivolti ai suoi fan.

Paolantoni ha spiegato inoltre che la partecipazione al programma condotto da Stefano De Martino su Raidue “Stasera tutto è possibile” non è compromessa in quanto… il programma è registrato.

Quindi, nonostante le ossa rotte, vedremo il comico nelle sue gag esilarati in trasmissione e, soprattutto, arrampicarsi nella “stanza inclinata”, momento del programma più atteso dai fan, in cui gli ospiti si misurano in scenette improvvisate su un palco dal pavimento inclinato, dove non mancano scivoloni e cadute varie.

Il sospetto che Francesco Paolantoni possa essersi fratturato il piede proprio durante uno sketch della stanza inclinata sembra quindi più che legittimo.

Non resta che aspettare ulteriori dettagli da parte dell’attore sui suoi canali social.

