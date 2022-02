A cura di Ludovica Ragonesi

Rai: Antonella Clerici, gaffe in diretta a È sempre mezzogiorno. Ecco cosa è successo.

Antonella Clerici, padrona di casa della trasmissione È sempre mezzogiorno, in onda su Raiuno, è il volto che accompagna il pranzo degli italiani da diversi anni a questa parte.

Prima con la Prova del cuoco ed ora con È sempre mezzogiorno, la sorridente Antonella delizia il suo pubblico con manicaretti e tutorial gastronomici, a cui alterna consigli e racconti di vita quotidiana. Accompagnata dagli immancabili cuochi, la Clerici resta la regina del palinsesto Rai.

Di Antonella Clerici sono noti anche i siparietti divertenti in cui, con gaffes volontarie o inconsapevoli, la bionda conduttrice spesso incorre.

Durante la trasmissione andata in onda ieri, è accaduto un altro divertente fuori programma, destinato a restare negli annali della televisione.

Antonella Clerici riceve la telefonata di una concorrente per giocare al Gioco del Bonsai.

La telespettatrice al telefono però esordisce dichiarando candidamente di aver telefonato per partecipare al gioco della trasmissione I fatti vostri in onda su Raidue e condotta da Salvo Sottile, e di non sapere perché si trovasse invece al telefono con la Clerici.

Imbarazzo totale in studio ma Antonella, da grande conduttrice televisiva, abituata all’improvvisazione, non si è persa d’animo e ha risposto alla telespettatrice con la sua solita ironia: “ Non lo so, signora, adesso chiamo Salvo Sottile e glielo chiedo”.

Il video della telefonata-equivoco è diventato subito virale.

Lo stesso Salvo Sottile lo ha condiviso su Twitter, aggiungendo il commento “La classe di Antonella!”.

Il curioso aneddoto ha dei precedenti in Rai. Poco più di un anno fa, nel suo ultimo anno di conduzione de I fatti vostri, fu invece Giancarlo Magalli a parlare al telefono con una concorrente che invece pensava di giocare con la Clerici.

A giustificazione di questi incroci sbagliati di telefonate, è stata la stessa Antonella Clerici a spiegare che in Rai il centralino dedicato ai giochi ha un unico numero. Probabile quindi si sia trattato di una telefonata smistata male.

