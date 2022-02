A cura di Franci Russo

Mediaset: addio a Brooke e Ridge di Beautiful. La notizia sconvolge il web. Ecco di cosa si tratta

Nelle scorse puntate di Beautiful, Brooke e Deacon si sono scambiati un bacio appassionato durante la notte di Capodanno mentre Ridge si trovava fuori città. Ridge scopre tutto e reagisce malissimo al punto da lasciare Brooke nella disperazione totale.

Ridge, come gli appassionati della soap opera di Canale 5 sanno, nel corso degli anni ha perdonato molte cose a Brooke, ma adesso sembra aver raggiunto il limite di sopportazione.

Ridge e Brooke sono stati la coppia per eccellenza di Beautiful e per molto tempo tutte le vicende della soap ruotavano intorno a loro. Questo grande amore però, a quanto pare, vedrà un’ennesima crisi.

Secondo fonti statunitensi, infatti, il Forrester si avvicinerà di nuovo a Taylor.

Col passare del tempo, tra di loro tornerà quel vecchio feeling che li porterà a scambiarsi anche un bacio appassionato.

Ma non è tutto, perché ad un certo punto Ridge dirà basta al suo passato e si toglierà la fede. Tuttavia, Brooke non si darà per vinta e cercherà di riconquistarlo, mentre Deacon proverà a restare al fianco della sua amata Brooke.

A trarre vantaggio da tutta questa vicenda saranno in due: Steffy e Sheila, che esulteranno per la fine love story tra Ridge e Brooke.

Non sappiamo se darà davvero questa la conclusione. Le anticipazioni che arrivano da oltre oceano sembrano, però, dare nuove speranze alla coppia Ridge-Brooke, storia d’amore che ha sempre appassionato i telespettatori.

