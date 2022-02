A cura di Gilda Riga

Wanda Nara in pizzo e lingerie manda in tilt i social.

La modella argentina, moglie del calciatore del Paris Saint Germain Mauro Icardi, ha pubblicato sul proprio profilo ig un video che la ritrae in lingerie, immagini che non lasciano troppo spazio all’immaginazione.

Il video pubblicato ha ricevuto oltre 2 milioni di visualizzazioni ed ovviamente ha mandato in estasi i fan che hanno decisamente gradito, soprattutto i maschietti. Wanda è molto attiva sui suoi profili social, e molto spesso pubblica post nei quali posa in abiti sexy e con tutte le beltà di cui madre natura le ha fatto dono in bella vista.

A un passo dal divorzio per via del flirt con China Suarez, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno superato la crisi degli ultimi mesi – ribattezzata dai media Wandagate - e sono riusciti a restare uniti. Si ipotizza addirittura che i due stiano pensando ad sesto figlio.