A cura di Benedetta Esposito

Francesco Totti ha fatto una diretta su Instagram, e con poche parole, ha smentito tutte le voci circolate da lunedì.

È proprio all’inizio di questa settimana, infatti, che l’ex calciatore e la moglie Ilary sono finiti sulla bocca di tutti e tra i titoli dei gossip. Il motivo? La fine dei loro 17 anni di matrimonio.

Secondo il Corriere della sera, tra i due, da tempo, vi erano dissapori e incomprensioni, tanto da vivere separati in casa.

A rendere certa la triste notizia, però, sembra sia stato Dagospia, secondo cui Ilary sarebbe diventata il terzo incomodo tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

“Avvisate Ilary, la tarantella tra Totti e Noemi Bocchi andava avanti da un pezzo. Correva il 4 dicembre 2021, all’olimpico la Roma affrontava l’Inter, e la nuova fiamma dell’ex pupone era stata già pizzicata in tribuna, alcune file dietro di lui.”

Queste insinuazioni non sono per niente piaciute al diretto interessato, Totti, che ha così deciso di fare una diretta su Instagram per smentire tutto.

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

La smentita, purtroppo non ha convinto Dagospia, che, buttando ancor di più benzina sul fuoco, ha controbattuto in questo modo:

“Fermi Tutti. Francesco Totti ha pubblicato su Instagram un video smentita del dago-scoop sulla rottura con Ilary Blasy. Peccato che non smentisca un bel niente! Il pupone si limita a suggerire ai media di fare attenzione (che è una minaccia?), perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. Nessun riferimento al suo grande amore per Ilary, né alla nuova fiamma Noemi Bocchi.”

Molti indizi, effettivamente, farebbero pensare ad una separazione tra i due, dall’assenza di Ilary alla festa per i 45 anni di Totti, o l’assenza sui profili social della loro vita di coppia.

A volte l’apparenza inganna. Voci simili, ad inizio anno, hanno riguardato un’altra coppia famosa Fedez-Ferragni, rivelandosi poi false.

Quindi, che sia in un modo o nell’altro, se riterranno opportuno, dovranno essere loro a dirci la verità.

