A cura della Redazione

Mediaset: Ilary Blasi tradita da Francesco Totti. Un nuovo amore per l’ex calciatore. Ecco di cosa si tratta

Francesco Totti e Ilary Blasi non stanno più insieme. Dopo venti anni d’amore e tre figli, la favola è finita e l’epilogo non è dei migliori.

Un improvviso ma dettagliato post sul sito Dagospia, rivela i motivi della rottura. A quanto pare tutto parte da un flirt tra Ilary e un collega tv.

Tutto era tranquillo finché Francesco Totti non ha saputo di questo flirt della moglie. Da qui sono iniziati i problemi. Da quanto si apprende, sembrerebbe che l’ex campione della Roma abbia poi perso la testa per un’altra donna.

Questa volta non si può definire flirt ma un vero e proprio amore. Ovviamente non si conosce l’identità di questa donna, ma i bene informati dicono che è una storia già nata da tempo.

Tra Ilary e Francesco era già crisi. Separati in casa, ognuno viveva la sia vita privata fuori dal tetto coniugale.

Stupore e amarezza per questa storica coppia. Tutti ricordano il pollice in bocca ad ogni goal di Totti con i colori della Roma o la maglia con la scritta “Unica”. Dediche e belle parole spese per sua moglie.

I due sembravano inseparabili, invece la famiglia Totti è stata investita da un uragano.

Intanto si aspettano conferme della rottura da parte di Francesco Totti e Ilary Blasi anche se i due hanno sempre cercato di mantenere un alone di riservatezza per tutelare i loro figli.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: confessione shock su Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip. Ecco di cosa si tratta

Rai: brutte notizie per L’amica Geniale. Le attrici di Lila e Elena ai ferri corti. Ecco cosa è successo

Can Yaman e Demet Özdemir: insieme per lo spot Disney. Fan in delirio. Ecco di cosa si tratta

Il Volo: triste annuncio del gruppo italiano. Il post di Ignazio, Piero e Gianluca sconvolge le fan. Ecco cosa è successo

Rai: brutte notizie per l’amata ballerina di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ecco cosa è successo

Rai: fine di Doc Nelle tue mani. Luca Argentero sostituito da un’altra serie tv. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI