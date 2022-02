A cura di Gilda Riga

Mediaset: addio a Tocca e Todaro? Fuori da Amici di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo

Francesca Tocca è una talentuosa professionista di Amici.

Raimondo ha lasciato Ballando con le Stelle di Milly Carlucci su Rai 1 dopo essere stato per anni ballerino professionista, ed è approdato ad Amici in veste di insegnante di ballo.

Francesca e Raimondo ritrovano l’amore proprio ad Amici.

Nell’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi, sia Francesca che Raimondo non erano presenti. Raimondo Todaro ha sostenuto i suoi alunni in collegamento da casa e Maria De Filippi non ha dato spiegazioni in merito. Inoltre, nel momento in cui avrebbe dovuto ballare Francesca Tocca si è appreso che era assente anche lei.

Quest’assenza di Francesca Tocca e Raimondo Todaro ha fatto preoccupare i loro fan, e lo stesso atteggiamento di Maria li ha insospettiti. Non c’è stata alcuna spiegazione da parte della conduttrice.

Partono così le prime ipotesi sul perché i due non fossero presenti. La prima è che l’assenza fosse dovuta al Covid, anche se Todaro ha già avuto poche settimane fa il virus. La seconda è che ci sia stato un disguido tra Todaro, Tocca e la De Filippi e che questo avrebbe portato Maria a mandarli via.

Sui social della coppia tutto tace e gli ultimi post risalgono alla scorsa settimana quando sono stati ospiti a C’è Posta per Te.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: nuovo amore per Francesco Totti dopo Ilary Blasi. Ecco chi è

Mediaset: addio a Brooke e Ridge di Beautiful. La notizia sconvolge il web. Ecco di cosa si tratta

Amici: Giorgia e Michelini giudici di Maria De Filippi. Fuori Stefano De Martino? Ecco la verità

Rai, Made in Sud: addio a Fatima Trotta e Gregoraci. Ecco chi affiancherà Stefano De Martino

Mediaset: addio alla storica dama di Uomini e Donne. Maria De Filippi tradita. Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI