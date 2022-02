A cura di Benedetta Esposito

Buone notizie, Made in Sud è stato riconfermato e a condurlo sarà Stefano De Martino. Ci si chiede quale figura femminile lo affiancherà durante la conduzione.

A dare la notizia del ritorno dello show comico Made in Sud, è TvBlog, secondo cui, esso verrà ritrasmesso in giornate più calde, quelle primaverili. Tra marzo ed aprile, su Rai 2, il programma comico televisivo, andrà in onda in prima serata con al timone un ragazzo che, tra una movimentata vita privata e grandi successi televisivi, sta facendo parlare molto di sé.

Si tratta dell’ex ballerino di Amici, dell’ex marito di Belen Rodriguez, e della nuova star della trasmissione di Rai2, Stasera Tutto è Possibile: Stefano De Martino.

Ma come si dice, dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Stefano sarà affiancato da una partner durante lo show, ma l’identità resta ancora un mistero.

Quel che è certo è che nei programmi di quest’anno non rientrano le due conduttrici note già al programma: Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta.

Sostituire due figure femminili di questo calibro non è impresa facile, ma i nomi che sono stati proposti sembrano essere all’altezza.

Si tratta dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Lorella Boccia e dell’ex tronista e attrice Flora Canto.

Entrambe già esperte nel ruolo di conduttrici ed entrambe volti noti della tv italiana, vantano di un curriculum niente male.

Tra le due sarà un’ardua lotta per aggiudicarsi il posto, risultate infatti idonee per il ruolo.

Lorella Boccia, ballerina napoletana, ha già avuto delle esperienze televisive come “Venus club” su Italia 1 e poi ancora “Colorado” insieme a Paolo Ruffini.

Flora Canto, conduttrice e compagna di Enrico Brignano è già stata in tv insieme all’attore comico nello spettacolo “Un’ora sola vi vorrei” su Rai2.

Chi riuscirà ad aggiudicarsi il ruolo ed affiancare Stefano a Made in Sud?

Solo il tempo ce lo dirà.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: addio alla storica dama di Uomini e Donne. Maria De Filippi tradita. Ecco cosa è successo

Striscia la notizia: Ezio Greggio rivela la sua nuova partener. Fan entusiasti

Mediaset: confessione shock su Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Ilary Blasi tradita da Francesco Totti. Un nuovo amore per l’ex calciatore. Ecco di cosa si tratta

Rai: brutte notizie per L’amica Geniale. Le attrici di Lila e Elena ai ferri corti. Ecco cosa è successo

Can Yaman e Demet Özdemir: insieme per lo spot Disney. Fan in delirio. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI