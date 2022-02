A cura di Ludovica Ragonesi

Rai: momenti difficili per un attore di Màkari. Ecco cosa è successo.

Ha trascorso dodici anni terribili, da solo e senza un centesimo, dimenticato da tutti e in preda alla disperazione.

Ma finalmente, dopo che qualcuno ha bussato alla sua porta, ha ritrovato il sorriso.

Stiamo parlando di Lorenzo Crespi, attore siciliano molto famoso ed impegnato fino a qualche tempo fa.

Crespi era diventato, negli anni del suo massimo impegno in televisione, un vero e proprio sex symbol, grazie al suo viso tenebroso e agli occhi profondi.

Poi è successo qualcosa che lo ha fatto precipitare nel baratro.

Per molti artisti, il momento in cui comincia a calare la popolarità e le chiamate di lavoro si diradano sempre di più, rappresenta un duro banco di prova.

Lorenzo Crespi ha vissuto quella fase con grande difficoltà, cadendo nel baratro del malessere e dello sconforto. In aggiunta, l'attore ha dovuto anche affrontare un grave problema di salute che adesso, per fortuna, sembra essrsi risolto del tutto.

La chiamata di lavoro che Lorenzo Crespi stava tanto aspettando è arrivata con Màkari 2, la fiction di successo in onda su Raiuno e che vede protagonista l’attore Claudio Gioè.

“Sono rinato grazie alla mia Sicilia. Ero sparito, ma adesso sono tornato proprio in una fiction ambientata nella mia Terra. Ho ripreso le redini della mia vita che era finita in un tunnel”. Questa la dichiarazione dell’attore alla rivista Di Più.

Per il momento l’artista ha avuto una parte solo in un episodio della fiction. Non è escluso però che nella terza stagione, al personaggio interpretato da Crespi venga dato più spazio, con un ruolo magari da co-protagonista.

Grazie a Màkari quindi, Lorenzo Crespi sembra aver finalmente ritrovato il sorriso.

