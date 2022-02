A cura di Gilda Riga

Amici: Giorgia e Michelini giudici di Maria De Filippi. Fuori Stefano De Martino? Ecco la verità

A marzo partirà il serale di Amici di Maria De Filippi. Sul web spuntano i primi due nomi dei giudici che prenderanno parte al talent show in onda sulle reti Mediaset. Si tratta dell’attrice Giulia Michelini e della cantante Giorgia.

L’attrice ha già ricoperto questo ruolo nel 2018. Nella diciassettesima edizione accanto a lei c’erano Heather Parisi, Simona Ventura, Marco Bocci ed Ermal Meta.

Oltre al nome di Giulia Michelini, è spuntato anche quello di Giorgia. Se l’indiscrezione venisse confermata, sarebbe un vero e proprio colpaccio per Maria De Filippi.

All’attrice e alla cantante dovrebbe aggiungersi anche Stefano De Martino, anche se sulla sua presenza circolano voci contrastanti. A quanto pare, l’ex ballerino di Amici non potrebbe partecipare al talent show per motivi lavorativi. De Martino, infatti, sembrerebbe già impegnato con la nuova edizione di Made In Sud in onda su Rai Due.

All’ex ballerino sarebbe stato chiesto di tornare a far parte del programma di Maria De Filippi, ma per il momento non ci sono conferme.

