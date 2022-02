A cura di Ludovica Ragonesi

Mediaset: confessione shock su Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip. Ecco di cosa si tratta.

I concorrenti del Grande Fratello Vip continuano a far parlare di sé.

La trasmissione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, è sicuramente uno dei reality show più seguiti della televisione italiana.

I protagonisti, di certo, attraverso intrecci amorosi, amicizie e ripicche, non riescono mai ad annoiare gli spettatori.

Di storie d’amore all’interno della casa, una delle concorrenti, ne ha vissute ben due: stiamo parlando di Sophie Codegoni, bionda concorrente lanciata dal programma Uomini e Donne di Maria De Filippi.

La bella tronista, è entrata nella casa e, quasi immediatamente, si è lasciata affascinare da Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil Sorge, altra concorrente della casa.

Tra i due però la liason è durata ben poco. L’ingresso nella casa di un altro concorrente, Alessandro Basciano, giovane modello ligure, ha immediatamente spostato l’attenzione della Codegoni.

Ma tra i due l’amore non fila liscio. Litigi e riappacificazione continui sembrano infatti scandire il ritmo della loro storia. In particolare, Alessandro Basciano ha assunto spesso un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti della ragazza, tale da esser messo in nomination d’ufficio dai vertici del programma.

A tale riguardo, la madre di Sophie Codegoni si è sentita di intervenire e di dire la propria sul rapporto tra i due ragazzi.

Valeria Pasciuti, appunto la madre di Sophie, ha destinato alle pagine di Di Più magazine una lettera indirizzata proprio ad Alessandro.

Nella lunga missiva, la mamma di Sophie si rivolge ad Alessandro, spiegandogli che la figlia ha subito un terribile trauma in passato e che questo, il più delle volte, non le ha permesso di avvicinarsi e rapportarsi in maniera serena ad un uomo.

La giovane Sophie - racconta Valeria Pasciuti -, ha infatti assistito ad episodi di violenza domestica da parte di un uomo nei confronti di sua madre. Questi eventi le hanno provocato un forte trauma. La zavorra che Sophie porta dentro, rende la ragazza molto sensibile.

Le parole della madre della Codegoni hanno da un lato l’intento di spiegare i comportamenti della ragazza, ma dall’altro quello di indirizzare Alessandro Basciano verso un atteggiamento più attento e delicato nei confronti di Sophie.

