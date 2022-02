A cura della Redazione

Rai: brutte notizie per l’attrice di Doc – nelle tue mani. Finale inaspettato. Ecco cosa è successo.

Silvia Mazzieri è il volto di Alba Patriz i nella serie Doc – Nelle tue mani. In una lunga intervista esclusiva a Fanpage.it ha parlato della difficoltà nell’interpretare il suo personaggio.

Silvia Mazzieri, in particolare, riprende il discorso Covid e ammette che “raccontare qualcosa che ha toccato tutti nel profondo è stata una bella responsabilità. Durante la prima ondata non avevo preso ancora il Covid. Quindi, pur girando la serie, non mi rendevo conto fino in fondo di cosa significasse”.

L’attrice inoltre aggiunge: “Ho capito che un conto è parlarne, un altro è vivere chiusi in una stanza, non sapendo come gestire la cosa psicologicamente. Non ho avuto sintomi, però, ripeto, ti segna psicologicamente. Ero asintomatica, perché avevo le due dosi di vaccino, ma ho un fratello disabile ed ero un po’ preoccupata. Per fortuna, tutta la mia famiglia aveva fatto la terza dose, erano super protetti. Sono stata chiusa in camera e ho aspettato che passasse. L’isolamento è durato 23 giorni”.

Una realtà che si mischia con la fiction, tanto che l’attrice nella serie di Doc - Nelle tue mani ha dovuto vivere una scena molto toccante che l’ha resa ancora più popolare.

Parliamo della scena in cui muore Fabrizia Martelli, madre di Alba, momento che ha commosso l’Italia. A tal proposito l’attrice dice: “Ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di persone che mi hanno detto: ‘Mi hai fatto rivivere un momento brutto, però ti dico grazie perché comunque se ne parla’. Era doveroso parlare della pandemia in una serie di medici. Anche per mostrare rispetto di fronte a quello che purtroppo abbiamo vissuto”.

Nella lunga intervista Silvia Mazzieri concede anche qualche piccola anticipazione sulla vita amorosa del personaggio da lei interpretato.

“Alba si è resa conto di perdere Riccardo per Carolina Fanti, ma fino all’ultimo Riccardo non sa in quale direzione andare”.

