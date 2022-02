A cura di Benedetta Esposito

A Striscia la Notizia, Ezio Greggio, ad inizio puntata, ha annunciato il nome della sua nuova partner lasciando tutti senza parole.

Striscia la notizia è il programma televisivo italiano che, ideato da Antonio Ricci nel lontano 1988, e trasmesso su Canale 5 dal lunedì al sabato, intrattiene migliaia di persone con i suoi servizi e le sue rubriche accattivanti.

Quando si parla di Striscia non si può fare a meno di menzionare Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Una coppia senza tempo, eterna.

Nominare uno dei due senza l’altro, sarebbe come parlare di Stanlio senza Ollio, di Paolo Bonolis senza Luca Laurenti e così via.

Eppure, questa volta è successo. Sembra che Ezio abbia voltato pagina e anche senza rammarico. Con un gran sorriso, ha introdotto la puntata di Striscia la Notizia senza un velo di tristezza, ma solo con gran entusiasmo.

Il motivo? Un nuovo partner. Ma non temete, Ezio ed Enzo non hanno litigato e presto torneranno insieme. È già successo una volta, anzi poco tempo fa, di vederli separati, a causa del Covid contratto da Iacchetti, ma questa volta nessun virus in vista, solo strategie lavorative.

Per una settimana, dal 21 al 26 febbraio, al timone del tg satirico di Striscia, Greggio godrà della compagnia della sua nuova partner, la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin.

Con di base la canzone Mi Fai Impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta e un forte applauso da parte del pubblico, la Toffanin ha fatto il suo ingresso sul set di Striscia esprimendo la sua felicità e ringraziando il pubblico e Ezio Greggio con il quale inizia un dialogo scherzoso.

“Ringrazio il pubblico a casa, ringrazio lei, le do del lei perché naturalmente farà tutto lei questa settimana” (Silvia). "No scusi, le farà la sua parte, glielo garantisco". (Ezio) ."Vedremo".(Silvia)

I presupposti per una settimana di divertimento ci sono tutti. Trascorsi sette giorni, il 28 febbraio, il duo Greggio-Toffanin passerà il testimone a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

