Can Yaman: nuova serie turca per l’attore di DayDreamer. Ecco di cosa si tratta.

Da un anno risiede in Italia e ha già due contratti lavorativi con la Lux Vide, Viola come il mare con Francesca Chillemi, e Sandokan con Luca Argentero e Raoul Bova.

Ma gli impegni di Can Yaman non finiscono qui. Quando la Turchia chiama Can risponde.

La madre patria infatti lo ha richiamato per una nuova serie, o detta in turco, una nuova dizi.

Una nuova storia d’amore che avrà come volto quello di Can Yaman.

Da quanto si apprende dalla stampa turca, Can inizierà subito dopo le riprese di Viola come il mare, la fiction che andrà in onda su Canale 5 ad aprile.

Una nuova serie romantica che vedrà protagonista Can Yaman per Disney +.

La serie TV terrà impegnato Can Yaman per circa quattro mesi e verrà realizzata in Turchia, dove Can Yaman tornerà una volta terminate le riprese di Viola come il mare che sono in corso a Palermo.

La dizi (serie) sarà prodotta dalla Ay Yapım e il regista sarà Uluç Bayraktar. Inoltre sembra certo che l’attore sarà affiancato da un’attrice turca e da una nota interprete internazionale.

I nomi però non sono ancora stati comunicati. Secondo alcune indiscrezioni turche il personaggio femminile potrebbe essere interpretato da Hande Ercel di Love is in the air. Questa sarebbe una scelta che porterebbe al successo il nuovo progetto, visto che sia Hande che Can sono molto amati e popolari in tutta la Turchia e non solo. Ovviamente è da escludere la presenza di Demet Ozdemir.

