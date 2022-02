A cura della Redazione

Torna questa sera, mercoledì 23 febbraio, l’appuntamento con un nuovo episodio di Matrimonio a prima vista Italia, il reality in onda su Discovery + e Real Time. Andate in archivio le prime due puntate, nel corso delle quali sono state celebrate le nozze e le coppie hanno avuto un primissimo approccio grazie alle foto di rito e al pranzo nuziale, questa sera vedremo i novelli sposi affrontare un importante banco di prova: il viaggio di nozze.

Le mete scelte per la luna di miele non varcheranno i confini nazionali, a causa dell’emergenza Covid ancora in atto.

Il viaggio di nozze rappresenta senza dubbio un primo momento cruciale nel processo di conoscenza delle coppie ed un’occasione per abbattere la barriera dell’imbarazzo e della reciproca diffidenza. Alcune anticipazioni parlano di evidenti difficoltà legate all’approccio fisico, ma anche di un certo distacco emotivo tra i protagonisti dell’esperimento sociale. Non mancheranno, inoltre, confronti anche piuttosto accesi tra i novelli sposi.

La coppia composta da Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara trascorrerà la luna di miele nella splendida Tropea, in Calabria. Tra i due inizierà a nascere una certa intesa, nonostante le riserve iniziali da parte di entrambi emerse nel secondo episodio di questa stagione, in particolar modo quando Gianluca inizierà a capire in che modo relazionarsi con la moglie.

I novelli sposi Mattia Viteritti e da Cristina Danesi, entrambi lombardi, si recheranno in Costiera Amalfitana. Nel corso dell’episodio della settimana scorsa, lei aveva fatto capire subito che il nuovo marito non rientrava nei suoi canoni estetici, mostrando un certo distacco nei confronti di Mattia. Nell’episodio che andrà in onda questa sera, invece, la situazione sembra assumere una piega migliore, con un aumento della complicità tra i due e un avvicinamento anche dal punto di vista dell’intimità.

Giorgia Rosati (romana) e Antonino Quarta (pugliese) trascorreranno la luna di miele in montagna, nel suggestivo scenario delle Dolomiti. Durante le nozze, lei aveva espresso chiaramente le sue perplessità sull’altezza del nuovo marito, di sicuro non un gigante, e sul suo aspetto fisico. Tra Giorgia e Antonino non sembra esserci un gran feeling, ma i neo sposini proveranno tra scherzi e ironia a costruire la loro relazione. Ma occhio, l’approccio “da amici”, potrebbe anche avere risvolti controproducenti all’interno della dinamica di coppia. Staremo a vedere…

