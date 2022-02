A cura della Redazione

Rai: addio a Bianca Guaccero. Detto fatto chiude per sempre. Ecco cosa è successo.

Sembra quasi ufficiale. La notizia diffusa da Davide Maggio lascia le fan perplesse.

Dopo ben 9 anni, infatti, “Detto Fatto” condotto da Bianca Guaccero potrebbe chiudere i battenti. Questa stagione sarebbe dunque l’ultima, visto che la cancellazione è già prevista per il prossimo autunno.

Il progranma in questi anni è stato ffidato a diversi conduttori. Inizialmente fu affidato a Caterina Balivo, quest’ultima lasciò lo show per condurre Vieni da me”, in onda dal 2018 al 2020 su Rai 1.

A questo punto la conduzione di Detto Fatto passò a Bianca Guaccero, la quale riuscì a portare grossi ascolti al programma. Dopo quattro anni di conduzione però, le cose sono cambiate.

Ad oggi gli ascolti sono troppo bassi, al di sotto del 5%. Ecco che arriva dunque la decisione,: chiudere definitivamente il programma.

Oltre a tutto questo circola voce che la Rai stia già pensando ad un nuovo programma sostitutivo con un conduttore nuovo. Parliamo di Pierluigi Diaco che, con le repliche di “Ti sento”, ha occupato il pomeriggio di Rai 2.

Vedremo cosa dirà e deciderà casa Rai.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello Vip: Soleil Sorge e Delia Duran in un lungo bacio appassionato. Il Video

Rai: confessione in diretta di Vanessa Gravina de Il Paradiso delle Signore. Ecco di cosa si tratta

Rai 1: Lino Guanciale protagonista della nuova fiction "Noi". Ecco le anticipazioni

Love is in air: Hande Erçel cancella per sempre Kerem Bürsin. Ecco cosa è successo

Mediaset: Barbara D’Urso nei guai. Brutte notizie per la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI