Rai: addio alla storica coppia de Il Paradiso delle Signore. Fan dispiaciute. Ecco di cosa si tratta.

Da giorni ormai si vocifera che Il Paradiso delle Signore non avrà un seguito.

Ad ogni puntata le fan si concentrano per capire cosa e come si concluderanno le vicende di tutte le coppie della serie tv Rai.

La puntata di ieri 16 febbraio si è conclusa con l’ennesimo scontro tra Ezio Colombo e la sua nuova compagna Veronica. La donna è ormai certa che Ezio sia ancora innamorato di Gloria.

Il biglietto minatorio che Gemma ha inviato a Gloria non ha avuto l’effetto sperato. Ezio invece di allontanarsi da lei, le si è avvicinato ancora di più.

Nel frattempo Agnese è partita per Roma per capire Rocco come mai si comportasse in maniera così strana. Giunta in città però scopre la triste verità su Rocco che a quanto pare ama un’altra donna. Agnese così si confida subito con Armando.

Finalmente assisteremo al ritorno della signora Agnese a Milano. La donna, dopo aver scoperto che suo nipote Rocco ha perso la testa per un’altra donna, non sa come confessarlo a Maria, fidanzata storica di Rocco.

La giovane donna è ignara di tutto e passa le giornate a cucire il suo vestito da sposa. Come reagirà Maria alla notizia che Rocco non la sposerà più e che ama un’altra donna? Sarà questa la conclusione per questa storica coppia? Le fan non accettano questa conclusione, in molti commenti, infatti, si schierano contro Rocco e sperano in un ripensamento.

