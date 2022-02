A cura di Benedetta Esposito

Novità in vista per gli amanti delle fiction. Rai 1 ha annunciato una nuova serie che partirà, in prima serata dal 6 marzo, con un totale di 12 episodi.

La fiction in questione si chiama Noi e sembra proprio essere ispirata ad un’altra grande serie che in America ha già raggiunto una sesta stagione e sta avendo un successo strepitoso: This is us.

Come in passato per altre fiction come La Sposa, anche Noi, vedrà due puntate essere incorporate in una, saranno quindi 12 episodi per sei serate.

La storia sarà incentrata sulla vita della famiglia Peirò.

Intrecciata su tre piani lineari, passato, presente e futuro, saranno prime le vicende dei protagonisti Pietro e Rebecca ad introdurre la stagione. Una coppia di giovani, dal cui incontro casuale, sboccerà presto un amore che porterà i due a sposarsi e a creare una famiglia tutta loro.

Rebecca rimarrà incinta di tre gemelli, ma un evento drammatico sconvolgerà la sua vita e quella del marito, la morte di uno dei figli che non riesce a sopravvivere al parto.

Nonostante la tristezza e il dolore per la perdita, i Peirò riusciranno però ad andare avanti e superare la tragedia con l’adozione di Daniele, un bambino di colore che ricomporrà il trio, entrando a far parte della famiglia.

La fiction seguirà poi il percorso di crescita dei tre bambini e i seguenti problemi che sorgeranno tra i due coniugi nel crescerli.

Infine saranno proprio i tre figli, diventati adulti, a governare le scene di Noi, con le loro vite e le loro decisioni che li condurranno ad intraprendere strade diverse e nuove avventure.

Noi, prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, sarà girata interamente in Italia, esattamente in quattro città: Roma, Milano, Napoli e Torino, sotto la regia di Luca Ribuoli.

Sulle note della colonna sonora Mille Stelle, interpretata e firmata da Nada, con Andrea Farri e con la sceneggiatura di Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero,

saranno Lino Guanciale e Aurora Ruffino che daranno il volto ai due protagonisti della serie Pietro e Rebecca.

