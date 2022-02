A cura di Benedetta Esposito

Quattro Ristoranti è finito ancora una volta sotto i riflettori, ma questa volta le ragioni non sono affatto piacevoli.

Quattro Ristoranti è un programma televisivo italiano di cucina, trasmesso in onda per la prima volta nel 2015, e negli anni, sotto la conduzione di Alessandro Borghesi, ha avuto sempre più successo, raggiungendo addirittura i 700.000 spettatori.

“4 ristoranti ed un solo obiettivo, guadagnarsi il titolo di miglior ristorante ed aggiudicarsi 5.000 euro da investire nella propria attività. Un viaggio nelle cucine italiane. Quattro ristoratori in sfida, una sola chance per presentare la propria attività agli avversari. Quattro categorie da valutare: location, menù, servizio, conto e un voto da assegnare da 0 a 10 per ogni categoria, ma non basta. Alla somma dei voti dei ristoratori, va aggiunto il voto di Alessandro, che resta segreto fino alla fine. Confermerà o ribalterà le sorti della sfida? Chi riuscirà a conquistare Alessandro? Quale sarà il miglior ristorante? Quattro Ristoranti, preparatevi! Il viaggio di Alessandro è iniziato”.

Senza bisogno di presentazioni, è la sigla e l’intro a farne le veci, mostrandoci quello che è lo svolgimento di Quattro Ristoranti, un programma, a quanto pare, pensato per unire l’utile al dilettevole. Piacevole da vedersi ed utile sicuramente a chi ha il desiderio di godersi un pranzo o una cena di buona qualità.

Grande fama e notorietà è quella che spetta al ristorante vincitore, ma cosa accade agli altri sfidanti in gara, che non soddisfano le aspettative di Alessandro?

In realtà niente, dal momento in cui, fanno già parte di una scelta, studiata con attenzione, dei migliori servizi culinari che una determinata città offre, ma qualcuno non la pensa così.

Daniele Bovolato, proprietario della “Gourmetteria di Padova” e protagonista di una puntata di Quattro Ristoranti ha mosso delle gravissime accuse al programma condotto da Alessandro Borghese, e ha messo in mezzo anche il suo avvocato.

Secondo lui, l’immagine del suo locale è stata danneggiata dalla produzione del programma.

“Volevo semplicemente far conoscere a tutti lo spirito che mi ha portato ad aprire un posto come la Gourmetteria”, ma l’immagine che ne è uscita dal programma non corrisponde assolutamente alla realtà. Ora posso dire che è un programma tutto costruito. Ti fanno recitare un copione già scritto. Fino all’ultimo ho sperato che mi rialzassero, invece mi hanno proprio affondato”.

A smentire le sue parole ci ha pensato proprio la produzione del programma:

“Siamo giunti alla quinta edizione di 4 ristoranti il cui successo è dovuto anche al fatto che tutti i ristoratori protagonisti godano della totale libertà di esprimere i propri giudizi. Se ciò ha disturbato la sensibilità del Signor Daniele Bovolato ne siamo dispiaciuti, ma fa parte del gioco e respingiamo categoricamente il fatto che il signor Bovolato ci avrebbe indotto a tagliare alcune scene considerate da lui inopportune, a seguito di un incontro con il suo legale”.

Alessandro Borghese confermerà le parole del signor Daniele o ribalterà la situazione?

Speriamo che la spiacevole situazione si risolvi per il meglio.

