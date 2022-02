A cura della Redazione

Mediaset: Can Yaman torna in tv. Ospite di Paolo Bonolis. Ecco di cosa si tratta

Ha creato scalpore la presenza di un giovane partecipante allo show di Paolo Bonolis Avanti un altro.

Molti giornali di gossip hanno riportato la notizia di un’ospitata allo show.

Per la delusione delle fan italiane non è il vero Can Yaman.

Nella puntata di qualche giorno fa un giovane si è seduto davanti al conduttore, pronto per rispondere alle domande del gioco. Ma prima di farlo, il ragazzo ha detto una cosa a cui Bonolis ha subito risposto a tono e con la tipica ironia che lo contraddistingue.

“Non so se te ne sei già accorto ma mi fermano per strada perché dicono che io somigli a Can Yaman”, afferma il giovane. Il fatidico “finto” Can Yaman è in realtà Mario.

All’affermazione del concorrente non sono mancate le risate e le battute di Bonolis che ha immediatamente ironizzato sulla non somiglianza all’attore turco.

Intanto la notizia in rete si è distorta, le fan hanno creduto che Can Yaman prendesse parte allo show di Canale 5. Deluse dall’accaduto hanno però smorzato i toni restando al gioco di Paolo Bonolis e del giocatore Mario sui diversi social.

