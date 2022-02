A cura della Redazione

Demet Özdemir: l’ex di Can Yaman rifiutata. Kerem Bursin dice no al nuovo progetto.

Kerem Bürsin, l’attore di Love is in the air, avrebbe detto non alla serie con Demet Özdemir.

Questa la notizia che arriva dalla Turchia. Dopo il clamoroso colpo di scena del fidanzamento di Demet con Oguzhan, arriva un no che nessuno si aspettava.

Kerem Bursin e Demet Özdemir dovevano essere i protagonisti di una nuova serie tv prodotta dalla Disney Plus "Dünya İle Benim Aramda".

Questa nuova produzione vedrà come attrici protagoniste Demet Özdemir e Hafsanur Sancaktutan. Per quanto riguarda i protagonisti maschili, fino a pochi giorni fa si parlava della presenza di Kerem Bursin ma, come rivela Birsen Altuntaş sul suo sito internet, la trattativa con il protagonista di Love is in the air sarebbe saltata a causa del gossip inerente alla rottura dell'attore con Hande Erçel.

Al no di Kerem i produttori hanno proposto come probabile protagonista maschile Buğra Gülsoy. Infatti l'attore, secondo alcune indiscrezioni, era stato scelto ancora prima di Kerem Bürsin per recitare al fianco di Hande Erçel in Love is in the air. Appurato il primo protagonista maschile si aspetta il secondo nome.

