A cura di Benedetta Esposito

Non prendete impegni, stasera tutti sintonizzati su Rai 2, Stefano De Martino vi sorprenderà con imprese impossibili al Comedy Show Stasera tutto è Possibile.

Sono state esattamente 4, più una speciale, le puntate che hanno incollato alla tv circa un milione di spettatori dal 28 dicembre al 25 gennaio, quelle del Bar Stella il programma, il cui nome, è stato un omaggio dello stesso Stefano al nonno, o meglio al bisnonno che più di cent’anni fa creò un bar a Torre Annunziata (città natale di Stefano) chiamato proprio Stella.

Non è dunque trascorso molto tempo da quest’ultimo successo, ma l’ex ballerino è già nuovamente pronto a tornare in tv e lo farà stasera 15 febbraio al comando della settima edizione del Comedy Show Stasera tutto è Possibile.

Per ben otto martedì, Stefano De Martino sarà in prima serata su Rai 2 in compagnia di ospiti davvero speciali: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia, noto per l'imitazione di Mara Venier.

La prima puntata, quella di stasera, sarà a tema musicale e vedrà esibirsi sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella, Marta Filippi, Elettra Lamborghini, Emanuele Filiberti e Sandra Milo.

La premessa di Stefano? È mettersi in gioco e divertirsi.

“Quando vieni qui devi essere pronto a sembrare goffo. È un pregio che hanno solo i grandi ed è bello vedere le persone che si mettono in gioco. Chi viene qui è pronto a tutto".

Numerosi saranno i giochi che intratterranno ospiti, concorrenti e spettatori e anche quest’anno non mancherà l’attrazione principale, ovvero la Stanza Inclinata, con il pavimento inclinato di 22,5 gradi, ma ancora ci saranno Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male e Rumori di mimo e ancora nuovi giochi come: Chiuditi sesamo, Colonna Sonora e C’era una giravolta.

Stasera Tutto è Possibile, adattato in 28 Paesi, tra cui Stati Uniti e Messico debutterà anche in Russia e in Francia.

Non ci sono dubbi, la serata sarà all’insegna del divertimento e delle risate, due ingredienti base per un successo assicurato.

