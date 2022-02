A cura di Ludovica Ragonesi

Diletta Leotta torna a far parlare di sé.

La showgirl è stata per molti mesi legata all’amatissimo attore turco Can Yaman. Dopo la fine della loro love story, alla Leotta è stato attribuito un nuovo fidanzato: il bellissimo modello bresciano, Giacomo Cavalli.

Ma solo pochi giorni fa, la Leotta è stata al centro di una situazione particolare. La bionda catanese è stata infatti fotografata a cena in un locale di Roma, in compagnia di alcuni amici, tra i quali la fidanzata di Roberto Macellari.

Macellari è stato per molto tempo amico proprio di Can Yaman. Tra i due uomini però sono nati dei dissapori che hanno posto la parola fine alla loro amicizia.

Quella della Leotta è stata vista quindi come una vera e propria ripicca nei confronti del suo ex Can Yaman.

Ieri però non è stata una data qualunque: S. Valentino, universalmente conosciuto come la festa degli innamorati, è il giorno in cui si vedono rose, cuori e bigliettini d’amore ovunque. Eppure qualcuno sembra aver voluto dissacrare questa festività.

Ed ecco la nostra Diletta Leotta nuovamente protagonista.

Sui social della bionda inviata di Dazn infatti è stata pubblicata una foto in cui la Leotta è in compagnia due amiche, la cantante Elodie e la giornalista Lorenza Di Prima.

Ma la particolarità della foto è un’altra: le amiche, forse per scherzare (o per smorzare una dura realtà) hanno fatto il gesto delle corna dietro il capo della Leotta in posa.

Certo, quello potrebbe essere anche un innocente scherzo tra amiche, ma non è escluso però il gesto sulla testa della Leotta possa avere un altro significato ed essere invece un tentativo per ridere ed ironizzare su una situazione realmente avvenuta.

In effetti, la Leotta sembra aver trascorso da single la festa degli innamorati. Sia dell’ex Can Yaman (attualmente impegnato in Sicilia sul set della fiction “Viola come il mare”, con Francesca Chillemi), che dell’ultimo flirt, Giacomo Cavalli, non si è vista l’ombra.

