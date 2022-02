A cura di Ludovica Ragonesi

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, così cantava Antonello Venditti nella sua dolcissima canzone ‘Amici mai’.

E sembra proprio aver fatto un giro immenso, per poi ritornare, il grande amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due sono stati paparazzati insieme in un resort in Franciacorta, sulle colline bresciane, mentre, con addosso soltanto un accappatoio, passeggiavano mano nella mano nei vialetti del centro benessere, dove hanno trascorso qualche giorno all’insegna del totale relax.

A riportare lo scoop esclusivo, con tanto di foto, è la rivista Chi.

Sia Stefano che Belen, appaiono nelle foto rubate nuovamente molto affiatati insieme.

Massaggi, buon vino, passeggiate in bici all’aria aperta, sembrano tutti gli ingredienti di una ricetta d’amore.

Allora c’è da chiedersi se sia nuovamente scoccata la scintilla tra i due, oppure si tratti soltanto di una breve pausa rigenerante tra due ex che ora sono semplicemente amici. Ma, riprendendo le parole di Venditti, “Amici mai, per chi si ama come noi”.

Stefano De Martino, “interrogato” sulla frequentazione che ultimamente è diventata sempre più assidua con Belen, ha affermato che non avrebbe problemi ad ammettere un ritorno di fiamma. Ciò che li accomuna adesso - secondo Stefano - è solo la necessità di crescere nel miglior modo possibile il loro figlio Santiago.

La coppia, del resto, ci ha abituati a continui tira e molla. La Rodriguez, dopo Stefano, ha avuto una relazione col motociclista Andrea Iannone e, successivamente, con l’hair stylist Antonino Spinalbese, da cui ha avuto anche la bellissima Luna Marì.

Ma il legame tra Stefano e Belen sembra essere più forte di ogni cosa. E così li ritroviamo nelle foto esclusive di Chi, sereni e spensierati mentre passeggiano insieme come due piccioncini.

Quella che ha tutte le sembianze di una fuga romantica, potrebbe essere tuttavia una pausa dal lavoro.

Stefano, infatti, reduce dal successo di “Bar Stella”, il suo primo programma (il concept della trasmissione è infatti proprio di De Martino), è ora impegnato con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show in onda su Rai2; Belen invece è il nuovo volto della storica trasmissione Le Iene su Italia1.

Un periodo d’oro per le carriere sia di Stefano che di Belen. Ci auguriamo, quindi, che anche i loro cuori possano finalmente trovare un po’ di stabilità.

