Rai: moglie di Amadeus ad Amici di Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta.

L’anno scorso la giuria di Amici è stata formata da un triangolo che ha funzionato benissimo: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. A Maria però manca una donna. Ed ecco che arriva una news sul prossimo e nuovo giudice del talent di Canale 5.

Secondo i rumors Maria De Filippi avrebbe chiesto a Giovanna Civitillo di partecipare ad Amici, e a quanto pare la stessa Giovanna avrebbe ammesso che potrebbe essere lei la nuova giudice del serale.

Giovanna Civitillo è stata già protagonista del Festival di Sanremo. Diverse volte suo marito Amadeus l’ha tirata in ballo anche se Giovanna ha un grande curriculum alle spalle. La sua carriera è iniziata nel lontano 1996, con la partecipazione come ballerina in diversi programmi Rai come Fantastica Italiana, Carramba Che sorpresa, Beato tra le donne, Domenica In. Poi dal 2002 al 2006 è stata tra le ballerine e vallette de L’eredità. In quegli anni ha poi partecipato ad altri programmi, come I raccomandati, condotto da Carlo Conti, e figura in un episodio di Camera Cafè nel 2012. Oltre che in Rai, è comparsa anche in alcune produzioni Mediaset come “Avanti un altro” di Paolo Bonolis.

Giovanna Civitillo, intervistata da Tele Sette, ha ammesso di sentirsi molto portata per il ruolo di giudice. “Più che l’insegnante potrei fare la giudice. Guardo Amici con mio figlio José e anticipo sempre quello che dirà la Celentano”.

Sembra una richiesta vera e propria, ora bisogna solo aspettare per vedere se Maria De Filippi l’accoglierà.

