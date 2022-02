A cura di Franci Russo

Soleil Sorge e Antonella Elia saranno le nuove opinioniste dal nuovo programma condotto da Barbara D’Urso La pupa e il secchione. L’indiscrezione già pubblicata dal nostro giornale all’inizio del mese, ora trova conferma anche da parte di Alessandro Rosica, noto investigatore social.

Soleil Sorge, modella e influencer italo americana, con migliaia di follower, è oggi una delle concorrenti più discusse della casa del Grande Fratello Vip, il programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini, soprattutto per il triangolo amoroso tra lei, Alex Belli e Delia.

Antonella Elia, attrice, conduttrice televisiva e showgirl, notoriamente privi di peli sulla lingua, ha partecipato a diversi reality show, tra cui L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Rosica, però non risparmia critiche ad entrambe: “Una pecca far tornare la Elia, dopo che ha sempre preso in giro tutta l’Italia e i programmi della D’Urso. E peggio ancora Soleil, che quando Barbara sembrava ormai sepolta televisivamente, gliene ha dette dietro di tutti i colori. D’altronde – conclude Rosica – Barbara è un pezzo di pane e non sa cosa sia il rancore”.

Ma le novità per Rosica non si fermano qui. Accanto alle due opinioniste c’è un’altra new entry. Si tratta di Federico Fashion Style, che da poco ha concluso la sua avventura al programma televisivo di Rai 1 Ballando con le Stelle condotto di Milly Carlucci.

Insomma un trio niente male, dove sicuramente non mancheranno scintille e saette. Riuscirà Barbara D’Urso a tenere a bada i tre opinionisti prima che se le diano di santa ragione?

