A cura di Ludovica Ragonesi

La Rai è quasi sempre sinonimo di fiction di successo.

Sono infatti numerosissimi i prodotti televisivi mandati in onda dalla rete di viale Mazzini, che sono stati accolti sempre con un grande successo di pubblico.

Serie tv storiche, che hanno spesso lasciato un segno nel cuore degli italiani che, stagione dopo stagione, si sono legati ai protagonisti, seguendone l’evoluzione dei personaggi e delle loro vite.

Questo è il caso di una delle serie tv che maggiormente ha rappresentato uno spaccato della vita del nostro Paese e che ha raffigurato in modo semplice e delizioso le dinamiche di una famiglia, alle prese con i piccoli problemi di tutti i giorni. Stiamo parlando di “Un medico in famiglia”.

Il primo episodio andato in onda su Rai1 della serie che narra le vicende della famiglia Martini, risale al lontano dicembre 1998. Da allora, per ben 10 stagioni, le vicende di Lele, di nonno Libero (interpretato dal mitico Lino Banfi) e dei ragazzi Maria, Ciccio e Annuccia hanno tenuto attaccati allo schermo milioni di spettatori. La serie, con alcuni cambi di cast, è andata in onda fino al 2016.

Gli attori tuttavia, a telecamere spente, hanno sempre continuato a vedersi ed incontrarsi, anche al di là delle riprese. Ed anche il pubblico, non ha mai smorzato l’affetto dei confronti dei protagonisti.

Sarebbe proprio una forte insistenza da parte dei fan più affezionati della serie, a poter far ritornare la Rai sui propri passi e decidere quindi di avviare le riprese per un’ulteriore stagione.

Del resto, è lo stesso Lino Banfi che commenta così la possibilità di girare nuovamente la fiction: “Piacerebbe a tutti noi attori che ne abbiamo fatto parte tornare su quel set. Siamo sempre rimasti in contatto, ci sentiamo spesso”.

La Rai accoglierà quindi la richiesta da parte del principale protagonista, ma soprattutto quella che proviene dai fan più accaniti della serie tv, che sui social chiedono a gran voce di riaprire i battenti di casa Martini, per rivivere le simpatiche vicende di nonno Libero e di tutti gli altri protagonisti?

