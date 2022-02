A cura di Ludovica Ragonesi

Ricomincia Pechino Express. E’ ufficiale, c’è la data di inizio ed il cast al completo.

Il noto adventure-game che vede protagonisti volti noti dello spettacolo, e non solo, finalmente riapre i battenti dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Adesso si ritorna a viaggiare… e che viaggio!

A darne notizia è lo stesso conduttore, Costantino della Gherardesca, che, nella promo dedicata al reality show, appare vestito da capotreno con livrea di fine Ottocento, a bordo dell’Orient Express.

E così, scorrendo tra i vari vagoni dello storico treno, vengono svelati i volti dei concorrenti dell’edizione 2022, che andranno in giro per il mondo in un lungo percorso fatto di sfide e ostacoli.

Le coppie dei partecipanti saranno così composte:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono gli “Atletici”.

Barbascura X e Andrea Boscherini sono gli “Scienziati”.

Ciro e Giovambattista Ferrara sono “PadreeFiglio”.

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio i “Fidanzatini”.

Anna Ciati e Giulia Paglianiti sono le “TikToker”.

Victoria Cabello e Paride Vitale insieme sono i “Pazzeschi”.

Fru e Aurora Leone sono gli “Sciacalli”.

Nikita Pelizon e Helena Prestes sono “ItaliaBrasile”.

Bugo e Cristian Dondi sono gli “Indipendenti”.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sono “MadreeFiglia”.

A differenza delle passate edizioni, questa volta Pechino Express non andrà in onda sui canali Rai, bensì sulla piattaforma satellitare Sky a partire dal 10 marzo 2022.

L’itinerario dell’edizione 2022 sarà un affascinante viaggio che, dalla Turchia, condurrà i concorrenti fino agli Emirati Arabi, lungo quella che è stata denominata “La Rotta dei Sultani”.

Ed è lo stesso conduttore, Costantino della Gherardesca, a presentare sui social le incredibili tappe del viaggio: “Le coppie, per andare avanti nella gara più estrema della televisione, dovranno come sempre affrontare i loro limiti fisici e psicologici. Quest’anno il viaggio sarà spettacolare, l’abbiamo intitolato “La Rotta dei Sultani”: si partirà dalla Turchia, che verrà scoperta in modo tutt’altro che turistico, per poi attraversare l’Uzbekistan e la meravigliosa Giordania. Le poche tenaci coppie che avranno superato e vissuto i cambiamenti geologici, climatici e culturali potranno continuare la gara, attraverso deserti e grattacieli, negli Emirati Arabi, fino a Dubai, dove si terrà l’epica finale”.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: ennesimo addio nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti? Fan in rivolta. Ecco di chi si tratta

Rai: triste conclusione a Il Paradiso delle Signore. Vanessa Gravina spiega il perchè della fine. Ecco cosa è successo

Rai: Milly Carlucci contro Grande Fratello di Signorini. “Soddisfatta del Cantante mascherato”. Ecco cosa è successo

Rai: fine della seconda stagione di Doc Nelle tue mani. Fan dispiaciuti. Ecco cosa è successo

Belen Rodriguez ha una gemella. L’incredibile scoperta su Instagram. Ecco chi è

Rai: addio alla storica coppia de Il Paradiso delle Signore. Fan dispiaciute. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI