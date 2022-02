A cura della Redazione

Rai: cancellato Il Paradiso delle Signore. Nessuna altra stagione. Ecco cosa è successo.

I dirigenti della Rai hanno deciso di chiudere definitivamente Il Paradiso delle Signore. Una scelta incomprensibile per le fan e soprattutto tenendo conto dei dati Auditel registrati.

La serie tv dopo essere passata alla versione daily, ha riscosso un enorme successo da parte del pubblico che ama seguire le vicende dei personaggi del grande magazzino milanese.

Per il momento non è stata ancora data l’ufficialità. Tuttavia c’è da dire che le dichiarazioni del produttore di Aurora Tv non lasciano dubbi. Con un comunicato ufficiale ha fatto capire che Il Paradiso delle signore chiuderà a maggio, quando le vicende dei personaggi della soap opera si avvieranno alla conclusione definitiva.

Il motivo sembrerebbe economico, la serie infatti richiederebbe costi di produzione elevati.

Per far fronte a ciò, Aurora Tv ha provato a lanciare un’offerta alla Rai per cercare di ammortizzare le spese e cercare di mandare avanti lo spettacolo. Ma la proposta non è stata accettata, almeno per il momento, dai dirigenti Rai.

Questo comunicato ha letteralmente fatto infuriare le fan, le quali hanno già presentato un esposto ai vertici della tv di Stato per far sì che la serie prosegua nelle sue stagioni.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: storica attrice di Un Posto al sole fuori dal cast. Il web insorge. Ecco chi è

Da tradita a Temptation Island a mamma bis: la felicità di Lara Zorzetto

Demet Özdemir: matrimonio fake. L’ex di Can Yaman ricattata? Ecco di cosa si tratta

Diletta Leotta, dopo Can Yaman, a S. Valentino spuntano “le corna”

Clizia Incorvaia, rivelazione shock al Grande Fratello Vip. Fan in delirio

Can Yaman: bacio appassionato con Francesca Chillemi. Il video di una fan

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI