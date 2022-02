A cura di Ludovica Ragonesi

Diletta Leotta e Roberto Macellari insieme per fare un dispetto a Can Yaman?

Sembra proprio questa la situazione che si è venuta a creare la scorsa sera in un locale di Roma.

La Leotta è stata fotografata insieme a quattro amiche in un ristorante della Capitale, dove sembra aver trascorso una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Nulla di strano fin qui, se non fosse che tra le donzelle fotografate insieme alla Leotta, c’era anche Sonia, la fidanzata di Roberto Macellari, storico amico di Can Yaman, con cui l’attore turco ha interrotto ogni rapporto proprio poco tempo fa.

Il motivo della rottura dell’amicizia tra i due sembra poter essere dovuto all’influenza negativa che, secondo l’entourage di Can Yaman, Macellari avrebbe avuto sull’attore turco. Gli ultimi diverbi tra i due uomini, avrebbero poi fatto calare definitamente il sipario sulla loro amicizia.

Leggi l’articolo dedicato alla fine dell’amicizia tra Roberto Macellari e Can Yaman a questo link.

Ancora una volta è Alessandro Rosica, l’investigatore social, a lanciare la bomba sul “dispetto” di Macellari e Leotta a Can Yaman.

Nella didascalia della foto che Rosica ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, si legge: “Sonia e il fidanzato Macellari tutti insieme per ripicca. Dopo l’allontanamento voluto dai manager e famiglia di Can, infatti Roberto si riavvicina personalmente a Diletta! Altro che Beautiful! È stata una serata di ripicche, escludo quindi 100% ritorno fake story con Can. Per fortuna ti sei salvato Can Yaman”.

Scatenati i commenti dei fan che si schierano in difesa dell’attore di DayDreamer. Per molti, fortunatamente, Can Yaman è riuscito a sfuggire alle dinamiche contorte di Macellari & C., fatte di “teatrini”, falsità e ripicche organizzate ad hoc.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: ex famoso tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi diventa papà. Ecco chi è

Demet Özdemir: ritorna Sanem di DayDreamer ma senza Can Yaman. Ecco di cosa si tratta

Enzo Iacchetti guarisce dal Covid e intona un verso di Vasco Rossi: "Sono ancora qua..."

Amici: Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli aspettano un bambino. Fan in delirio

Can Yaman: rompe il silenzio su Francesca Chillemi. Ecco la verità

Mediaset: coming out dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI