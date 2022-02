Rai: storica attrice di Un Posto al sole fuori dal cast. Il web insorge. Ecco chi è

A cura della Redazione

Rai: l’addio alla storica attrice di Un Posto al sole. Fuori dal cast. Ecco chi è.

Ogni settimana si assiste ad un addio o ad un ritorno all’interno di Palazzo Palladini, dove da anni viene girata la soap Un Posto al sole.

Dopo il ritorno di Katia, la mamma di Nunzio e l’addio di Angela, moglie di Franco, le fan di Un Posto al sole insorgono per l’uscita improvvisa del personaggio storico della serie, Marina Giordano, interpretata da Nina Soldano.

Il Palazzo Paladini è diventato come una vera famiglia in cui si viene e si va, in base agli impegni del momento e alle varie fasi di vita. C’è chi decide di lasciare la soap per sempre, per dedicarsi ad altro, o ritirarsi in famiglia. Chi la usa come trampolino di lancio per avere successo nel mondo del piccolo schermo. Chi rimane imperterrito al suo posto senza mai andare via.

A quanto si legge dai rumors, la produzione ha deciso di allontanare il personaggio di Marina. Il suo dovrebbe essere un vero addio dato che nel copione sembrerebbe che di questo personaggio non c’è più traccia. In realtà mai dire mai ad Un Posto al Sole.

La donna è sempre pronta a combattere con le unghie e con i denti per ottenere ciò che vuole, mettendo spesso in difficoltà gli altri protagonisti. Il cammino di Marina Giordano all’interno di Un Posto al Sole è stato da sempre legato a quello di Roberto Ferri. Un amore tortuoso che non si concluderà nel migliore dei modi. Non si conoscono ancora le dinamiche o la scena in cui Marina dirà addio alla serie. Pare, secondo i rumors che la donna sceglierà di andare via da Napoli per salvare il suo attuale matrimonio con Fabrizio, dicendo addio per sempre al suo grande amore Ferri.

