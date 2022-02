A cura della Redazione

Can Yaman: fine dell’amicizia con Roberto Macellari? Ecco cosa è successo

Sembravano inseparabili. Ora invece sparisce dai social. Can Yaman e Roberto Macellari non sono più amici? E’ questa la domanda che le fan dell’attore di DayDreamer si stanno ponendo ultimamente e sempre sui social si rincorrono le ipotesi.

A lanciare la bomba sui social è stato, per più volte di seguito, l’investigatore social Alessandro Rosica.

Rosica ha più volte dichiarato nelle sua storie di instagram che l’amico di Can Yaman, Roberto, stesse per essere allontanato dall’attore stesso. Il motivo? Secondo Rosica, Roberto non avrebbe mai avuto una buona influenza su Yaman.

Secondo Alessandro Rosica qualcosa non va nell’amicizia tra Roberto e Yaman.

Ecco cosa ha scritto Alessandro sulla sua pagina Instagram riferendosi a Roberto.

“La sua ossessione? Le fan di Can Yaman. Lui viene spesso contattato per mandare saluti a Can e in cambio cosa fa? Promette di farle incontrare o fargli fare autografi dal loro idolo”.

Rosica attacca pesantemente Roberto alludendo a delle situazioni.

L’unica cosa certa è che davvero Can Yaman e Roberto non si vedono più insieme. Vediamo come si evolverà la situazione.

