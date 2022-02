A cura della Redazione

Demet Özdemir, attrice turca 30enne, è diventata famosa in Italia per aver interpretato il ruolo di Sanem Aydın nella serie tv DayDreamer – Le ali di un sogno, insieme ad un altro attore turco, suo partner nella fiction, Can Yaman, divenuto l’idolo delle donne.

Demet, oltre ad essere una brava attrice e ballerina, è entrata nel cuore degli italiani per la sua semplicità e per il grande cuore nell’aiutare le persone in difficoltà, in particolar modo i bambini.

Tra le tante iniziative messe in campo, Demet Özdemir ha organizzato una raccolta di beneficenza per un bambino turco, Alperen, di solo 26 mesi che soffriva di un disturbo muscolare fatale SMA tipo 1. Grazie anche all’aiuto di tantissime fan italiane e europee che l’attrice ha coinvolto nell’iniziativa, è riuscita a raccogliere la somma richiesta dall’ospedale pediatrico di Dubai.

Ma per Demet hanno una particolare predilezione soprattutto le donne, non solo turche ma anche europee, in particolare italiane e spagnole.

Basta andare sul profilo Instagram dell’attrice turca per trovarvi messaggi di vera adulazione in tutte le lingue. Ne abbiamo scelto qualcuno per dare l’idea dell’ammirazione che nutrono le fan nei suoi confronti scritti in turco, italiano, spagnolo ed inglese. Noi li abbiamo tradotti per voi:

“Hai un grande cuore, aiuti sempre le persone che hanno bisogno di aiuto”.

“Continua a sorridere sempre sei la cosa più bella che conservo nel mio cuore”.

“Sei bellissima, noi ti vogliamo vedere sempre con il sorriso, il sorriso tuo ci rende felici, è medicina curativa, principessa mia ti amo, cuore”.

“Il tuo sorriso la tua arma migliore”.

“Che Allah ti protegga sempre e riempia la tua vita di salute e felicità”.

“Sei mia sorella, la persona che sarà sempre al mio fianco. Tu sei la luce nel buio per me. Non posso descrivere a parole il valore che hai per me perché il nostro legame è indescrivibile”.

“Se qualcuno mi chiedesse qual è il mio più grande desiderio, direi che se ti piace il mio commento, sarei la persona più felice del mondo, ma purtroppo so che non accadrà mai”.

