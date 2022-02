A cura di Benedetta Esposito

Michelle Hunziker non ci ha messo molto a dimenticare l'ex marito Tomaso Trussardi. Da lontano, in arrivo un nuovo amore.

Solo un mese è trascorso da quando abbiamo visto apparire sul sito Ansa uno scioccante annuncio, quello della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, eppure, tante cose sono accadute e tante cose sono state dette.

Un turbinio di eventi per la conduttrice svizzera che, tra crisi, divorzio e sofferenze varie, sembrava, almeno fino a qualche giorno fa, finalmente aver trovato un attimo di pace e di calma.

Un periodo da single, ma anche di spensieratezza doveva prospettarsi per Michelle, con un nuovo programma tutto al femminile, senza uomini in vista: Michelle Impossibile (16 e 23 febbraio).

Ma come si dice: “al cuore non si comanda”. La calma e la spensieratezza si possono trovare anche avendo al proprio fianco un’altra persona, se solo si tratta di quella giusta.

Tutti possono cambiare idea e a quanto pare, Michelle l’ha cambiata davvero in fretta. Dopotutto è febbraio, il mese dell’amore e San Valentino è alle porte, dunque perché non trascorrerlo in dolce compagnia?

È da lontano che arriva la notizia, una rivista tedesca, Viel SpaB, ha paparazzato la Hunziker in compagnia di un cantante e personaggio davvero famoso in Germania. Si tratta di Florian Silbereisen.

È in realtà da tempo che i due si conoscono, avendo partecipato insieme ad uno stesso game show tedesco dal nome Dalli Dalli. Secondo il giornale, i due sembrano essere diventati una coppia a tutti gli effetti e, come a voler farlo sapere a tutti, si sono lasciati fotografare insieme più volte.

Come si dice “non c’è due senza tre”. Sarà questa per Michelle la volta buona? Lo sapremo presto!