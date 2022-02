A cura della Redazione

Can Yaman a RTL 102.5 intervistato da Federica Gentile.

Nella giornata di oggi, venerdì 11 febbraio, RTL 102.5 si è collegata con il set di Viola come il mare ed ha intervistato Can Yaman, che insieme alla troupe si trova a Palermo per terminare le riprese della fiction.

“Signori, ragazzi, ce l’ho fatta. Cosa vi avevo promesso? Anche se Luca Bernabei era così… forse è andato a casa, forse non c’è. Guardate chi ho accanto a me: Can Yaman! Ciao Can”. Grida entusiasta l’inviata dell’emittente radiofonica RTL 102.5 Federica Gentile.

“Ciao. Forse sei troppo energica, forse ha già stancato lui. Vediamo che fine farò io: sarò scocciato, oppure...”, risponde divertito l’attore turco. Poi prosegue: “Oggi avete scelto una giornata più frenetica che abbiamo avuto fino ad oggi. Dobbiamo andare a Palermo e dobbiamo stringere i tempi. Ci siamo dovuti fermare per alcuni motivi e quindi oggi fino alle ore 21,00 dobbiamo lavorare. Avete proprio scelto questa giornata dove abbiamo bisogno di tantissima energia. O forse ci dai energia, non lo so”.

“Bravo – ribatte Federica – questa è la chiave di lettura giusta, abbiamo portato energia”.

Le riprese di Viola come il mare, che vedrà protagonista anche Francesca Chillemi nelle vesti della giornalista Viola Vitale, sono ormai agli sgoccioli e già i fan dei due attori sono in trepidazione per il debutto su Canale 5 della fiction, previsto per l’11 marzo alle 21,30.

Non ci resta che attendere un altro mese e goderci le avventure del poliziotto e della giornalista comodamente seduti davanti alla tv.

