Mediaset: coming out dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta

Leonardo Lamacchia torna a far parlare di se grazie al suo nuovo singolo.

Lamacchia è arrivato al serale dello scorso anno ma è stato eliminato alla seconda serata.

In tutto il suo percorso ha dimostrato un talento da tenere in considerazione. Il ragazzo l’anno scorso ha fatto coming out in diretta piegando le ragioni durante un’intervista a Verissimo.

Lo ha fatto tramite una lettera letta da Maria De Filippi durante Amici Specials. Nella lettera, svelò di aver capito all’età di 14 annidi avere un’attrazione verso un amico. Ai genitori, invece, ha nascosto la verità per paura di non essere compreso. Il cantante ha detto che però lo hanno accolto straordinariamente. Anzi, lo amano sempre di più. Da quel momento, Leonardo non ha avuto più paura di nulla. Si è presentato ad Amici. Dopo la sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi, si sono perse un po’ le tracce. Dal suo Instagram, però, possiamo dire che il suo percorso nella musica sta continuando. Infatti, il giovane cantante in più scatti si è mostrato completamente immerso nel suo lavoro, regalando ai suoi followers nuovi brani.

Il 23 novembre 2021 Lamacchia ha diffuso il suo nuovo singolo dal titolo “Barivecchia“. Ma le sorprese per gli amanti del cantante non sono finite qui. Infatti, qualche giorno fa, ha svelato di star lavorando al suo nuovissimo singolo.

