Mediaset: ex famoso tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi diventa papà. Ecco chi è.

Un ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un annuncio del tutto inaspettato alle fan: presto avrà un bimbo. E’ lui stesso a pubblicare una foto sui social in cui insieme alla compagna mostra l’ecografia.

Parliamo di Fabio Colloricchio, noto al pubblico Mediaset per essere stato prima corteggiatore e poi tronista a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Dopo il no di Teresa Cilia, la redazione decise di proporgli un trono. Lasciò il programma insieme a Nicole Mazzoccato, ma la relazione con lei si arenò molto presto.

Nel 2019 al reality show Supervivientes, a cui recentemente ha preso parte anche Valeria Marini (la versione spagnola de L’Isola dei Famosi), Colloricchio ha conosciuto Violeta Mangrinyan.

Durante la loro partecipazione a Supervivientes, Violeta ha dichiarato in diretta il suo interesse per Fabio, mettendo così fine alla relazione che Colloricchio aveva con Julien.

Oggi la lieta notizia, l’arrivo di un bambino.

I due scrivono su Instagram: “Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme (e non sono poche), questa è di sicuro la più incredibile”.

L’esplosione di gioia dei due per la lieta notizia della gravidanza è incontenibile. Poi aggiungono: “È impossibile spiegare a parole il tornado di sentimenti e momenti tanto intensi e meravigliosi che stiamo vivendo. Ci sentiamo davvero benedetti, grazie per la vostra costante presenza in ogni momento della nostra vita”.

