Demet Özdemir: annuncia il suo matrimonio. Fan contro l’ex di Can Yaman. Ecco cosa è successo.

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç diventeranno presto marito e moglie. A ufficializzarlo è stata la coppia stessa attraverso la stampa turca.

Qualche giorno fa la giornalista Birsen Altuntaş l'aveva annunciato tra le pagine del suo sito: Oğuzhan Koç chiederà a Demet Özdemir di diventare sua moglie il giorno di San Valentino.

Oğuzhan Koç ha organizzato une festa a sorpresa per chiedere la mano a Demet. Lei ha risposto di “sì” e il loro momento è stato accompagnato da una romantica canzone.

I due innamorati pubblicano una foto mentre si abbracciano.

Alla notizia i fan si dividono, non tutti hanno preso bene questa notizia. Molte fan italiane soprattutto non credono a questo annuncio, dato che l’investigatore social Alessanndro Rosica ha sempre affermato che la storia tra Demet e Oğuzhan era solo a scopo pubblicitario.

La storia tra Demet e Oğuzhan ha attraversato alti e bassi. Dopo una crisi, l’annuncio delle nozze ha sottolineato come sia tornato il sereno.

Come prenderà questa notizia Can Yaman? Molte fan della coppia di DayDreamer, sperano in una reazione visto che ancora sognano un lieto fine come Can e Sanem.

