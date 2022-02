A cura della Redazione

Can Yaman: rompe il silenzio su Francesca Chillemi. Ecco la verità

Can Yaman e Francesca Chillemi saranno i protagonisti della nuova serie tv Viola come il mare, che andrà in onda su Canale 5.

Fin dall’inizio delle riprese sono partiti pettegolezzi in merito al rapporto che si è creato tra Can Yaman e Francesca Chillemi. I giornali hanno pubblicato foto e scoop sui due attori, ipotizzando che tra loro fosse scoppiata una passione clandestina, visto che la Chillemi ha un compagno da anni.

I due protagonisti di Viola come il mare sono stati da subito in sintonia, sin dai primi momenti del loro incontro sul set. Attraverso i microfoni di Rtl 102.5, l'attore turco ha parlato della sua collega per la prima volta. A tal proposito ha dichiarato: "Io e lei andiamo molto d'accordo".

L’attore turco ha parlato della Chillemi anche in un’altra parte della sua intervista, quando ha menzionato i suoi progressi ottenuti con la lingua italiana. Il protagonista di Viola come il mare vive in Italia da circa un anno ed è quindi in grado di recitare in lingua originale. Infatti nella fiction Can Yaman non sarà doppiato. Riguardo a ciò, l'attore ha commentato: "Sono venuto a gennaio e penso che il mio italiano sia migliorato. L'altro giorno anche la Chillemi mi ha detto che sono migliorato molto".

Can Yaman in Viola come il mare interpreta il poliziotto Demir, e a proposito del suo nuovo ruolo aggiunto: "L'ho sempre sentito dentro di me. E' molto serio, un lavoratore. Ha sempre la battuta pronta, soprattutto con le donne. Mi piace interpretarlo, sicuramente spaccherà".

Le riprese di Viola come il mare sono in fase di completamento e la fiction andrà in onda ad aprile come dichiarato da Luca Barnabei su RTL.

