A cura della Redazione

Demet Özdemir: ritorna Sanem di DayDreamer ma senza Can Yaman. Ecco di cosa si tratta.

Demet Özdemir sorprende le sue fan indossando i panni di Sanem, in particolare il giubbotto di quando lei e Can scapparono sulla neve.

Stupite ed entusiaste nel rivederla, le fan hanno subito riconosciuto la scena della soap di Can Yaman e Demet Özdemir. A distanza di mesi DayDreamer resta la serie tv più amata dalle italiane.

Il tutto è partito dai social e da quelli dell’attrice turca Daydreamer.

Le fan mentre guardavano le storie che Demet Özdemir ha pubblicato sul suo profilo Instagram hanno notato un particolare non indifferente e la loro memoria è tornata indietro di un anno.

Secondo quanto si legge dai rumors, anche lo stesso Can Yaman ha visto quella storia di Demet.

Una coppia quella formata da Can Yaman e Demet Özdemir che ancora fa sognare il pubblico italiano anche se le loro strade sembrano essersi divise per sempre.

Sempre secondo i rumors, Demet Özdemir sembrerebbe aver firmato un contratto con Disney plus, per la produzione di una nuova soap opera. Tra gli attori protagonisti il collega Kerem Bursin, di Love is in the air.

Secondo la stampa turca, Demet Özdemir ha letteralmente rifiutato la possibile presenza di Can Yaman. Non sappiamo se questo sia vero o falso, anche perché Can ormai si è trasferito in Italia e sarà impegnato con la produzione italiana di Viola come il mare e Sandokan con la Lux Vide.

Demet Özdemir, invece, ha da poco terminato le riprese di Tattiche d’amore, tradotto e trasmesso su Netflix, dove la bella Demet interpreta un personaggio completamente diverso da quello di Sanem.

Una giovane in carriera nel campo della moda che non crede nel genere maschile e soprattutto nell’amore.

Avendo un blog seguitissimo, l’attrice avvicinerà un giovane talentuoso al fine di farlo innamorare usando i clichè e le tattiche dell’amore. La storia si conclude con la nascita di un vero amore tra i due protagonisti.

