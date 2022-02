A cura della Redazione

Amici: Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli aspettano un bambino. Fan in delirio.

E’ una delle coppie più seguite e amate della storia del talent di Amici di Maria De Filippi. Marcello Sacchetta, ballerino professionista, e l’ex concorrente del talent show, Giulia Pauselli, aspettano un bambino.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate ad Amici, infatti, la ballerina toscana sarebbe incinta del suo primo figlio. Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma come anticipa Biccy.it dovrebbe accadere durante la diretta domenicale del 13 febbraio, quando Sacchetta tornerà in studio per giudicare una sfida tra ballerini. Da quanto si apprende, sarebbe lo stesso Marcello Sacchetta a svelare in anteprima la lieta notizia.

La storia tra Marcello e Giulia, quest’ultima allieva di Amici nel 2011, è cominciata cinque anni fa. Lei in passato era stata anche accostata a Stefano De Martino, ma senza nessuna conferma ufficiale. E Marcello Sacchetta, con lo stesso ex marito di Belen, aveva lavorato presentando il Daytime del programma.

Una storia d’amore tra i due che si è consolidata nel tempo e che ha appassionato molto i fan del talent.

Le followers sono in delirio e felici di questo annuncio.

