A cura di Ludovica Ragonesi

La festa degli innamorati si avvicina e tutti, vip e “comuni mortali”, si apprestano a definire i dettagli per la serata più romantica dell’anno.

Cena fuori da prenotare e regali da comprare.

Anche Diletta Leotta, ci fa sapere dalle pagine del suo account Instagram che ha già provveduto ad acquistare un regalo per la sua metà.

In realtà la foto che la ritrae in pantaloncini e calzettoni intenta a palleggiare come una novella calciatrice, riporta una caption dalla doppia interpretazione: “Manca pochissimo a San Valentino: buona fortuna a tutti! ( emoji quadrifoglio ) Restano pochi giorni per fare i regali alle vostre dolci metà, io mi sono portata avanti”.

Un augurio di buona fortuna per San Valentino, con tanto di emoji di un quadrifoglio, quasi come se la showgirl catanese avesse voluto dare alla ricorrenza un’accezione ironica.

Poi però prosegue, chiarendo di aver già provveduto all’acquisto del regalo per la sua metà.

Stando agli ultimi rumors, la Leotta farebbe coppia fissa con Giacomo Cavalli, modello 28enne bresciano, lanciatissimo nella sua carriera.

La relazione tra i due sembra però mantenere un profilo basso. Gli ultimi avvistamenti della coppia risalgono infatti a metà gennaio, quando sono stati fotografati sulle piste innevate di St. Moritz.

Diletta Leotta, chiusa la love story con l’attore turco Can Yaman, sembrerebbe quindi aver ritrovato la propria stabilità sentimentale tra le braccia dl bellissimo modello.

Ma siamo certi che la Leotta e Giacomo Cavalli stiano ancora insieme? L’ultima immagine che la bionda Diletta ha postato sulla sua storia di Instagram, ha tutte le sembianze di frecciatina rivolta ad un ex: “Essere forti a volte non è tenere duro, ma lasciare andare”.

Chi avrebbe lasciato andare Diletta, Giacomo Cavalli oppure quello era un riferimento all’ex Can Yaman?

Pochi giorni a San Valentino e, forse, conosceremo la risposta.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: Serena Bortone, “avance” a Sanremo al ballerino di Ballando con le stelle? Ecco di cosa si tratta

Rai: l’addio inaspettato dell’attore di Doc nelle tue mani. Ecco cosa è successo

Elisa, “Quello che manca” lo trova con un big di Sanremo. Ecco chi è

“Emma vergognati!”, il duro attacco alla cantante. Ecco cosa è successo

Mediaset: Belen Rodriguez corona un suo sogno

Demet Özdemir: dice no all’ex partner Can Yaman. Fan deluse. Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI