A cura della Redazione

Can Yaman si trova a Palermo insieme alla troupe di Viola come il mare e vi rimarrà fino al 21 di febbraio. Le riprese della fiction prodotta dalla Lux Vide sono ormai al termine e già si conosce la data del debutto su Canale 5 della serie tv: venerdì 11 marzo in prima serata.

L’invita dell’emittente radiofonica RTL 102.5 Federica Gentile ha raggiunto sul set l’attore turco, che si è dimostrato ben disponibile a rilasciare un’intervista.

Can Yaman in Viola come il mare interpreta l’ispettore Demir. “È un personaggio che ho sempre sentito dentro di me – ha detto -, un personaggio molto serio, un lavoratore, ha sempre la battuta pronta soprattutto con le donne. Mi piace interpretarlo, sicuramente spaccherà”.

Non ne abbiamo alcun dubbio. I suoi colleghi ne sono entusiasti, ne parlano tutti bene e sono divertiti dal clamore che si crea intorno al set per la presenza costante di centinaia di fan che acclamano il loro idolo.

“Ormai ci siamo abituati, anche se non abbiamo mai assistito a scene del genere”, dicono tra lo stupore e il divertimento.

È la prima volta in cui Can Yaman recita completamente nella nostra lingua. “È stata una sfida e una svolta per me - ha raccontato ai microfoni di RTL -. Reciterò anche in inglese prossimamente (Can si riferisce al film Sandokan, ndr), sarà un anno pieno di sfide. Sono venuto a gennaio e credo di aver migliorato il mio italiano. L’altro giorno anche Francesca Chillemi mi ha detto che sono migliorato tanto, abbiamo lavorato tanto anche con la mia coach, facendo tanti scioglilingua”.

Poi ci ha tenuto a sottolineare: “Io e Francesca andiamo molto d’accordo”. Una frase detta senza alcun allusione, a dimostrazione del fatto che i due sul set hanno stretto una buona e sana amicizia.

Potrebbe interessarti anche:

Michelle Hunziker: un nuovo amore per la conduttrice svizzera. Ecco di chi si tratta

Rai: Serena Rossi, tradita e abbandonata dal suo compagno. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: l’addio dell’ex cavaliere di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo

Can Yaman a RTL 102.5: "Sono scocciato...". Ecco cosa è successo

Diletta Leotta di nuovo single? Ecco l’indizio in una foto

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI